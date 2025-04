Gamberorosso.it - Il posto nascosto più romantico di Verona (che ci ha letteralmente salvato con un toast ai carciofini)

Leggi su Gamberorosso.it

La cosa più bella è quando, senza cercarli, scopri dei posti che sembrano pensati proprio per farti stare bene. Locali che non puntano a stupire, ma a farti sentire accolto, in qualsiasi momento della giornata. Dopo ore passate tra i padiglioni del Vinitaly, con la testa piena di parole e i piedi distrutti, ci siamo fermati qui a tarda sera, quasi notte. La Terrazza Bar al Ponte era praticamente l'unico ancora aperto, e in terrazza ci hanno servito uncon dei, di quelli che non hanno pretese ma arrivano al momento esatto, quando hai fame di qualcosa di buono e basta. Il rumore dell’Adige confondeva le nostre chiacchiere stanche, e il proprietario ha fatto di tutto per aiutarci a trovare un taxi impossibile.Questo non è solo un bar con vista: è uno di quei luoghi rari in cui ci si sente bene senza sapere esattamente il perché.