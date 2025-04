.com - Yakult al museo: ILab laboratorio sulla fermentazione

Ttra le meraviglie scientifiche e tecnologiche che animano le sale delNazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, sta per prendere vita un’esperienza unica che promette di trasformare la curiosità infantile in genuino sapere. Il 5 e 6 aprile 2025 debutta “Cibo in trasformazione tra natura, scienza e salute”, uninterattivo realizzato in collaborazione conItalia, pensato per svelare i segreti dellaagli esploratori più giovani e alle loro famiglie.L’Alimentazione delsi prepara ad accogliere bambini dagli 8 anni in su in un viaggio affascinante attraverso uno dei processi più antichi e fondamentali della storia gastronomica umana. La, spesso invisibile ai nostri occhi ma determinante per tantissimi alimenti che consumiamo quotidianamente, diventa protagonista di un’esperienza tangibile e illuminante.