Papa Francesco, continua miglioramento. Ridotto uso ossigeno

Proseguendo nella sua convalescenza a Casa Santa Marta, dopo i 38 giorni trascorsi al Gemelli per la polmonite bilaterale,la terapia farmacologica, e con regolarità anche la fisioterapia sia respiratoria che motoria, alle quali “dedica molto tempo”. Proprio queste segnano un lieveper quanto riguarda la parte motoria, quella respiratoria e anche per “l’espressione vocale”. E’ quanto ha riferito stamane la Sala stampa vaticana, aggiungendo che per quanto riguarda l’ossigenazione, di giorno per il Pontefice c’è una “somministrazione ordinaria” di. Aggiornamenti da San Pietro con Paolo FuciliusoTG2000.