Esce di casa ma non rientra ragazzo di 16 anni scomparso a Porcia | ricerche in corso

Sono ore di apprensione per i familiari di Mario Constantin Stefu, ragazzo di 16 anni scomparso dal comune di Porcia (Pordenone). La Prefettura ha attivato le ricerche. Il 16enne è alto circa 1,85 metri, ha capelli e occhi scuri, barba con pizzetto. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare le forze dell'ordine.

