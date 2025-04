Ilgiorno.it - Francesca Chelli, l'imprenditrice glam milanese di The Golden Bachelor: “Un’esperienza catartica. Uscire dalla comfort zone è sempre una forma di evoluzione”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 4 aprile 2025 – Laè una delle protagoniste del dating show “The” condotto da Ascanio Pacelli (che proprio in tv ha trovato l’amore con la valtellinese Katia Pedrotti, incontrata oltre 20 anni fa nella Casa del Grande Fratello ndr)., 59 anni, mamma e fieramente nonna, ha preso parte al programma in onda su Real Time (mercoledì 9 aprile l’ultima puntata) ed è stata eliminata (con grande sorpresa del pubblico e dei social) a un passofinale. Ma non ha rimpianti: “Ho scelto di mettermi in gioco perché credo chepropriasiaunadi”. “Quando sono uscita ho ricevuto tantissimi messaggi – racconta -. Molti mi hanno scritto dicendo quanto ci fossero rimasti male e mi hanno detto cose davvero belle, che mi hanno commossa.