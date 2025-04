Man United rimane fortemente interessato al lookman Ademola di Atalanta

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Il Manchestersi sta preparando per una finestra di trasferimento estiva impegnata.I Red Devils dovrebbero apportare modifiche in quasi tutte le posizioni quest’estate dopo la stagione povera che hanno avuto.Sebbene questa stagione possa ancora finire con una vittoria della Europa League per loro, stanno lavorando per rendere più forte la loro squadra per la prossima stagione.La squadra di Ruben Amorim è attualmente 13 ° nella classifica della Premier League e la loro ultima sconfitta contro il Nottingham Forest ha dimostrato ancora una volta che hanno bisogno di mancanza di potenza di fuoco attaccante nella squadra.Per affrontare tale problema, i giganti della Premier League hanno identificato i loro obiettivi di trasferimento.Secondo Catturato dal foglie Fonti, Mana firmare l’attaccante dimentre pianificano una grande ricostruzione di attacco in estate.