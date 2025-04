Torna la Half Marathon tutte le variazioni alla viabilità

Torna l’Half Marathon Firenze. Confermata la partenza da lungarno della Zecca (alle 9) con arrivo in piazza Santa Croce. Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia con i divieti di sosta dalle 20 di domani in lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave (lato fiume), lungarno Pecori Giraldi (lato fiume), lungarno Cellini (lato fiume tra Ponte San Niccolò e il numero civico 1/A), Corso Tintori, via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), piazza della Calza, piazza dei Frescobaldi, lungarno Vespucci (lato numeri civici pari tratto tra il 30 e il 32), Il Prato (tra via Curtatone e via Magenta), piazza di Cestello (tratti), piazza dei Nerli (tratti), via degli Strozzi. Lanazione.it - Torna la Half Marathon, tutte le variazioni alla viabilità Leggi su Lanazione.it Firenze, 4 aprile 2025 - Domenica 6 aprilel’Firenze. Confermata la partenza da lungarno della Zecca (alle 9) con arrivo in piazza Santa Croce. Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia con i divieti di sosta dalle 20 di domani in lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave (lato fiume), lungarno Pecori Giraldi (lato fiume), lungarno Cellini (lato fiume tra Ponte San Niccolò e il numero civico 1/A), Corso Tintori, via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), piazza della Calza, piazza dei Frescobaldi, lungarno Vespucci (lato numeri civici pari tratto tra il 30 e il 32), Il Prato (tra via Curtatone e via Magenta), piazza di Cestello (tratti), piazza dei Nerli (tratti), via degli Strozzi.

Tutto pronto per l’Half Marathon di Firenze: si preannuncia un evento da record - La 41esima edizione dell'Half Marathon di Firenze è in programma per il 6 aprile 2025 e registra già il sold out. (intoscana.it)

Agropoli, torna l’"Half Marathon": 1.500 i runners ai nastri di partenza - E’ tutto pronto per l’ Agropoli Half Marathon. Un appuntamento che di fatto inaugura i numerosi eventi sportivi che si svolgeranno come di consueto in primavera ad Agropoli. L’Agropoli Half Marathon, ... (salernotoday.it)

Agropoli, il 30 marzo torna l’atteso appuntamento con l’Half Marathon - Sport: E' tutto pronto per l'Agropoli Half Marathon. Un appuntamento che di fatto inaugura i numerosi eventi sportivi che si svolgeran ... (cilentonotizie.it)