Crosetto Non possiamo creare sistema di difesa e deterrenza da soli

ROMA (ITALPRESS) – "Dobbiamo creare un sistema di difesa e deterrenza e non possiamo farlo da soli, dovremmo investire più risorse". Lo ha detto il ministro della difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di insediamento del consigliere Fabio Mattei nella carica di Segretario Generale della difesa, a Palazzo Guidoni nell'aeroporto di Roma-Centocelle. "Avere più risorse significa avere più responsabilità": sono risorse "che non devono essere considerate sprecate" da parte dei cittadini "perchè sappiano che quello che facciamo ogni giorno è il prerequisito per la vita democratica". foto: IPA Agency(ITALPRESS).L'articolo Crosetto "Non possiamo creare sistema di difesa e deterrenza da soli" proviene da Ildenaro.it.

