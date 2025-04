Ilnapolista.it - Ronaldo pensa di rilevare il Valencia se non retrocede

Il Mundo Deportivo dedica un articolo alla clamorosa possibilità da parte di Cristianodiil club del. Negli ultimi tempi è tornata a circolare questa voce che, periodicamente, riemerge. Essa si basa sul rapporto tra il celebre calciatore portoghese e il proprietario del club, Peter Lim, ma néné il suo staff hanno confermato o commentato ufficialmente queste indiscrezioni. D’altro canto, è stato lo stesso Peter Lim a prendere parola sull’argomento, smentendo tali voci e, in un’intervista ai media di Singapore, ha ribadito che il club non è in vendita. Lim ha inoltre annunciato di aver nominato suo figlio come nuovo presidente della società.e il, quanto c’è di vero? L’analisi del Mundo DeportivoLa domanda sorge spontanea: Cristiano– sedicente miglior calciatore della storia – sarebbe veramente interessato a comprare il? Il quotidiano catalano continua spiegando come queste voci siano circolate prevalentemente su Twitter e TikTok.