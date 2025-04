Dopo lo stop nel 2025 Filagosto lancia la raccolta fondi per l’edizione 2026

Filagosto Festival, ha lanciato la raccolta fondi per realizzare l'edizione 2026 e tornare Dopo lo stop nel 2025.Dopo aver annunciato l'impossibilità a programmare il festival per l'anno in corso, i volontari e le volontarie del Filagosto sono stati invasi da un'ondata di affetto e solidarietà che era difficile immaginare: attraverso i profili social in tantissimi hanno espresso la propria vicinanza verso una manifestazione che negli anni ha ospitato numerose rising star della musica italiana attirando migliaia di persone.Proprio da questa reazione è scaturita la volontà di mettersi all'opera per trovare una location in cui dare vita all'edizione 2026 del Festival e, contemporaneamente organizzare il Filagosto Summer Tour 2025, un festival diffuso in diversi luoghi della provincia bergamasca, reso possibile dalla generosità di chi, in queste settimane, ha offerto ospitalità al Filagosto.

