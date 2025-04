Legambiente | Spiagge in Campania tra i quasi 20 mila rifiuti raccolti soprattutto plastica e mozziconi

Spiagge, equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare in tutta la Campania alle decine di iniziative di di “Spiagge e Fondali puliti”; la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della Penisola, quest’anno realizzata con il supporto di Sammontana in qualità di partner principale. “Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2025, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. A Napoli appuntamento centrale domani sabato 5 aprile dalle 10:00 alle 12:30: volontari in azione per la pulizia della spiaggia di Vico I° Marina ai Due Palazzi, a San Giovanni a Teduccio (Na), in collaborazione con le associazioni Terra Mia e Figli in Famiglia. Leggi su Ildenaro.it Una “marea” di volontarie e volontari invaderà le nostre, equipaggiati di pinze raccogli-e guanti, per partecipare in tutta laalle decine di iniziative di di “e Fondali puliti”; la storica campagna didedicata al monitoraggio e alla pulizia deiabbandonati lungo le coste della Penisola, quest’anno realizzata con il supporto di Sammontana in qualità di partner principale. “Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2025, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. A Napoli appuntamento centrale domani sabato 5 aprile dalle 10:00 alle 12:30: volontari in azione per la pulizia della spiaggia di Vico I° Marina ai Due Palazzi, a San Giovanni a Teduccio (Na), in collaborazione con le associazioni Terra Mia e Figli in Famiglia.

