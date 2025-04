Sololaroma.it - Roma-Juventus, Ranieri in conferenza: “Non voglio rischiare Rensch. Scontri diretti? Non facciamo calcoli”

Due giorni e poi sarà nuovamente tempo di scendere in campo per la, che si appresta ad affrontare lanella trentunesima giornata di Serie A, in una sfida fondamentale per rincorsa europea che si disputerà allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio domenica alle ore 20.45. Per cominciare ad entrare nell’atmosfera del match, Claudioparlerà instampa a partire dalle ore 13. Segui le parole del tecnico giallorosso in diretta LIVE su Solola.it.15 minuti fa4 Aprile 2025 13:24 13:24Cosa le piace più di N’Dicka e in cosa deve migliorareMi piace perché è sempre sul pezzo e pronto. Bravo di testa e con i piedi. È forte così. Io ne parlo molto nello spogliatoio, siete voi che ne parlate poco.17 minuti fa4 Aprile 2025 13:21 13:21Fain vista della Lazio e degli?Nonon ne abbiamo fatti neanche durante il campionato quando c’erano le coppe.