Kourtney Kardashian sul co-sleeping | Non dormirei se il bimbo fosse in un’altra stanza

Room sharing sì o no; l'argomento, così come il co-sleeping, è assolutamente divisivo e, per quanto gli esperti internazionali suggeriscano le proprie linee guida, la verità è che ogni genitore si comporta come meglio crede.Kourtney Kardashian, ad esempio, ha parlato apertamente della sua scelta di dormire insieme al suo bambino nell'ultimo episodio di The Kardashians, in cui, parlando con l'amico e socio in affari Simon Huck, ha raccontato le difficoltà di barcamenarsi tra la maternità e il suo brand Lemme, spiegando "Mentre il bambino dorme, ultimamente sono molto efficiente e mi impegno a portare a termine le cose, così posso rientrare nella bolla".Madre di quattro figli, l'ultimo dei quali, avuto con il marito Travis Barker, è Rocky, di 15 mesi, Kardashian ha poi rivelato di dormire assieme al figlio, aggiungendo anche di avere, in questo, un parere diverso rispetto alla madre Kris Kardashian.

