Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Ambesi | Non firmo per 20 E sugli ori…

Gli sport invernali sono giunti ai titoli di coda e purtroppo la quotidianità è stata scossa, in casa Italia, dal grave infortunio di Federica Brignone negli Assoluti in Val di Fassa. Un incidente che lascia non poco amaro in bocca, soprattutto pensando a quanto fatto dalla fuoriclasse valdostana nella stagione di Coppa del Mondo di sci alpino e nei Mondiali a Saalbach. Si spera che le sue grandi doti morali le possano consentire di recuperare al meglio possibile per i Giochi Olimpici Invernali di, previsti tra circa 10 mesi.Di questo si è anche parlato nell’ultima puntata di Salotto Bianco, approfondimento in onda sul canale Youtube di OA Sport, con Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) e Massimiliano(giornalista/analista di Eurosport). Quest’ultimo si è pronunciato su quelle che potrebbero essere le prospettive della spedizione italiana ai prossimi Giochi.