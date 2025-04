Nerdpool.it - C’è un cattivo del MCU a cui è vietato comparire nei film Marvel!

L’attore che interpreta uno dei principali cattivi del MCU ha dato un aggiornamento deludente sul suo futuro nei.Vincent D’Onofrio ha interpretato per la prima volta ildi New York Kingpin (alias Wilson Fisk) nella serie Daredevil di Netflix prima di riprendere il suo personaggio nel MCU in due serie: Echo e Daredevil: Born Again.Ecco perché il Kingpin di Vincent D’Onofrio non può apparire neidel MCUMolti degli eroi Disney+ del MCU sono passati al grande schermo nel corso degli anni (come il ruolo di Matt Murdock interpretato da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home), ma il futuro di Kingpin sembra un po’ diverso.In un’intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, la star di Daredevil: Born Again, Vincent D’Onofrio si è chiesto se Kingpin possa avere un futuro oltre a Disney+ nel MCU.