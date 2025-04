Roma, studenti bruciano bandiera della Ue davanti al MIUR. «Non bisogna andare in guerra, la vera emergenza è l'istruzione» - Il video.

Leggi su Open.online

Una gigantografiadell’Unione europea va in fiamme sotto il ministero del. Questa l’immaggine simboloprotesta studentesca, coordinata in varie città, con ragazzi scesi in strada contro il riarmo. Tanti gli slogan. «No alla scuola di Valditara e Ue». E ancora: «Ci servono più aule non più bombe».e precari si sono radunati sotto il ministero guidato da Valditara. Tra i manifesti con le mani insanguinate sopra le immagini dei volti di leader Ue, del governo e dei partiti di opposizione, la sagoma del ministro sceriffo, glihanno dato fuoco con dei fumogeni alla maxidell’Europa posizionata per terra. La protesta nelle altre cittàA Genova sono state esposte fotopresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dei ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, epresidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, rappresentati all’interno di mirini affissi su pali dell’illuminazione di piazza Corvetto e oggetto di lancio di uova e arance.