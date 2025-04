Metropolitanmagazine.it - Chi è Lorenzo Cervasio che interpreta Ludovico in “Costanza”: dalla carriera alla vita privata

Prima di arrivare al ruolo della fictionsu Rai 1 tanti altri sono stati i personaggi a cui ha prestato i volti. Nella fiction Coatanza,veste i panni di, professore di lingue antiche e nuovo collega diMacallè al Dipartimento di Paleopatologia di Verona. Gentile, brillante e attento,è l’alleato che tutti vorremmo avere: vede oltre le apparenze e sprona la protagonista a credere in sé stessa. Anche proponendole un’idea originale come raccontare la sua ricerca in un podcast.Il suo personaggio porta equilibrio in una storia che si muove tra presente e Medioevo, tra misteri archeologici e verità personali da svelare.Per quanto riguarda la sua formazione ha frequentato la civica scuola Paolo Grassi di Milano e poi la Michael Rodgers Acting Studio nel 2011 e 2012.