Borse europee crollano | Cina impone tariffe timori di inflazione e recessione

Borse europee affondano dopo la decisione della Cina di imporre tariffe aggiuntive del 34% sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile, e il ricordo al Wto contro le tariffe americane. Sui mercati si ampliano i timori che una guerra commerciale porterà ad un balzo dell'inflazione e ad una recessione globale. Uno scenario che provoca un forte calo di petrolio e gas e dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo stoxx 600 lascia sul terreno il 4,4%. Maglia nera Milano (-7,1%). In forte calo anche Madrid (-5,9%), Francoforte (-4,9%), Parigi (-4,3%), Londra (-3,9%). I future di Wall Street peggiorano, profilandosi un avvio di seduta difficile. In netto calo il petrolio. Il Wti cede il 6,7% a 62,53 dollari al barile. Il Brent lascia sul terreno il 6,2% a 65,81 dollari. Il prezzo del gas è in flessione del 7,4% a 36,30 euro al megawattora. Quotidiano.net - Borse europee crollano: Cina impone tariffe, timori di inflazione e recessione Leggi su Quotidiano.net Leaffondano dopo la decisione delladi imporreaggiuntive del 34% sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile, e il ricordo al Wto contro leamericane. Sui mercati si ampliano iche una guerra commerciale porterà ad un balzo dell'e ad unaglobale. Uno scenario che provoca un forte calo di petrolio e gas e dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo stoxx 600 lascia sul terreno il 4,4%. Maglia nera Milano (-7,1%). In forte calo anche Madrid (-5,9%), Francoforte (-4,9%), Parigi (-4,3%), Londra (-3,9%). I future di Wall Street peggiorano, profilandosi un avvio di seduta difficile. In netto calo il petrolio. Il Wti cede il 6,7% a 62,53 dollari al barile. Il Brent lascia sul terreno il 6,2% a 65,81 dollari. Il prezzo del gas è in flessione del 7,4% a 36,30 euro al megawattora.

Dazi, borse europee ancora in calo: Milano sprofonda a -7%, crollano le banche e le assicurazioni. Borse europee crollano: Cina impone tariffe, timori di inflazione e recessione. CROLLO BORSE europee, ma BITCOIN e crypto tengono. Cina risponde e affossa i mercati. Alle 14:30 DATO SHOCK. Dazi di Trump, le conseguenze sui mercati finanziari | Borse europee e Wall street crollano. Giù anche dollaro e petrolio. La Borsa italiana crolla a -7,5%, panico a Piazza Affari, peggiore in Europa. Vola solo Mosca dopo i dazi di Trump. La Cina risponde: contro-dazi del 34% per gli Usa. Cosa sta succedendo. Inizia la guerra dei dazi di Trump: crollano le borsa europee ed asiatiche. Ne parlano su altre fonti

Borse europee crollano: Cina impone tariffe, timori di inflazione e recessione - Le Borse europee affondano dopo le tariffe cinesi sui prodotti USA, innescando timori di inflazione e recessione globale. (quotidiano.net)

Cina, dazi aggiuntive del 34% sui prodotti Usa dal 10 aprile: la guerra commerciale travolge le borse - La Cina imporrà tariffe aggiuntive del 34% sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile e ha annunciato di aver presentato ricorso presso l'Organizzazione mondiale ... (ilmessaggero.it)

Dazi, borse europee in profondo rosso: crollo su tutta la linea dopo la mossa di Trump - Le Borse europee chiudono in profondo rosso, ampliando le perdite in scia al tonfo in apertura di Wall Street. Sui mercati pesano le incertezze ... (iltempo.it)