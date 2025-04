Anteprima24.it - Sicurezza e spazio, De Luca a Salerno per l’intesa con l’ASI

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato siglato questa mattina, nella sede del consorzio ASI il protocollo d’intesa che di fatto sancisce la nascita dell’Hub aerospaziale: verranno realizzati laboratori e uffici, che, nella zona industriale disi affiancheranno anche ad un centro di ricerca, ed un incubatore di imprese. Una giornata storica e importante, l’ha definita il presidente della regione Campania Vincenzo Deche ha sottoscritto il protocollo con il presidente delAntonio Visconti.A margine della sua presenza, il governatore si è soffermato con i giornalisti anche ad intervenire sul tema della, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri, proprio a, dal ministro Nordio. Secondo Nordio, infatti, incalzato sulla questione dei femminicidi in Italia (due registrati in poche ore) “alcune etnie” hanno sensibilità diverse sulle donne: Vincenzo Deha sottolineato ancora una volta il suo pensiero in merito alla questione, ribadendo la battaglia di lungo corso che parte – secondo il governatore – anche dalla riqualificazione dei quartieri.