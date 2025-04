Lanazione.it - Firenze, al Quartiere 4 torna la rassegna Aprile Resistente

, 42025 - Il4 e la Sezione Anpi Isolotto-Sergio Rusich, in copromozione con le Sezioni Anpi Oltrarno-Potente-Scandicci-Fiesole, in collaborazione con BiblioteCaNova Isolotto e con alcuni studiosi del territorio, organizzano l’edizione 2025 della, dedicata alla Resistenza e alla Liberazione dal Nazifascismo nel suo ottantesimo anniversario. Sono in programma una serie di eventi dedicati a Gramsci e al suo pensiero, con letture teatrali, trekking urbano e momenti commemorativi. Ta questi è da segnalare l'iniziativa del 27(ore 18) al murale di Antonio Gramsci, in via Canova 25: l'evento, dal titolo 'Antonio Gramsci: lettere dal carcere', consiste in letture teatrali curate dallo spazio Anpi Isolotto e dal gruppo 'Le voci della memoria'.