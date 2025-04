Palladino | Milan forte sarà un match complesso Gosens possiamo recuperarlo

Palladino presente in conferenza stampa per presentare la delicata trasferta in casa del Milan. Stavolta all'interno del Media Center del Viola Park c'è anche Rocco Commisso ad ascoltare le parole del proprio allenatore. “Intanto grazie al Presidente per essere qui. Grazie per quello che sta facendo per noi”. Firenze c’è, febbre a 90°. Entusiasmo e adrenalina. Quasi tremila al Meazza. E giovedì tutti in Slovenia Gli ultimi risultati hanno segnato la svolta? “Non è cambiato niente sotto l’aspetto del lavoro quotidiano. Abbiamo insistito su quelli che devono essere i nostri valori tecnici e fisici. Abbiamo avuto una flessione a gennaio ma con il lavoro, la mentalità e i valori del gruppo ne siamo venuti fuori. Sport.quotidiano.net - Palladino: "Milan forte, sarà un match complesso. Gosens possiamo recuperarlo" Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 3 aprile 2025 - Per la Fiorentina è già antivigilia di campionato, con Raffaelepresente in conferenza stampa per presentare la delicata trasferta in casa del. Stavolta all'interno del Media Center del Viola Park c'è anche Rocco Commisso ad ascoltare le parole del proprio allenatore. “Intanto grazie al Presidente per essere qui. Grazie per quello che sta facendo per noi”. Firenze c’è, febbre a 90°. Entusiasmo e adrenalina. Quasi tremila al Meazza. E giovedì tutti in Slovenia Gli ultimi risultati hanno segnato la svolta? “Non è cambiato niente sotto l’aspetto del lavoro quotidiano. Abbiamo insistito su quelli che devono essere i nostri valori tecnici e fisici. Abbiamo avuto una flessione a gennaio ma con il lavoro, la mentalità e i valori del gruppo ne siamo venuti fuori.

