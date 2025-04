Chiccheinformatiche.com - Microsoft celebra 50 anni: l’evoluzione che ha trasformato la nostra vita

Fondata il 4 aprile 1975 ad Albuquerque, New Mexico, da Bill Gates e Paul Allen,ha iniziato il suo percorso sviluppando un interprete BASIC per l’Altair 8800, uno dei primi microcomputer disponibili sul mercato. Questo progetto pionieristico ha gettato le basi per una rivoluzione nel mondo dell’informatica, rendendo i computer accessibili a un pubblico più ampio.L’era di Windows e la diffusione dei personal computerNegli’80 e ’90,ha consolidato la sua posizione lanciando sistemi operativi come MS-DOS e, successivamente, Windows. Questi prodotti hanno reso l’interfaccia utente più intuitiva, facilitando l’adozione dei personal computer sia in ambito domestico che aziendale. Windows 95, in particolare, ha segnato un punto di svolta con l’introduzione del menu Start e della barra delle applicazioni, diventando uno standard nel settore.