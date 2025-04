Infortunio Dumfries lo stop è lunghissimo! Inzaghi corre ai ripari e prova quella soluzione interna

Infortunio Dumfries, lo stop è lunghissimo! Inzaghi corre ai ripari e prova quella soluzione interna: ecco di cosa si trattaL'Infortunio muscolare rimediato da Denzel Dumfries è più grave del previsto. L'esterno olandese potrebbe rimanere ai box anche per tutto il mese di aprile. Mese che sarà decisivo per le sorti dell'Inter, in lotta per campionato, Champions League e Coppa Italia. Così, come rivelato da Pasquale Gurro, Simone Inzaghi cerca delle soluzioni alternative interne per la corsia destra, dove oggi è stato testato Carlos Augusto.Inter, indicative le prove di Inzaghi con Carlos Augusto a destra. Lo stop di Dumfries sarà molto lungo, aprile potrebbe essere tutto compromesso ed è necessario trovare una soluzione affidabile su quel lato per le prossime partite. Insieme a Darmian serve qualcuno che interpreti.

