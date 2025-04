Ilfattoquotidiano.it - Condannata la madre di Baby Callum, ucciso nel 1998 a Liverpool: pena sospesa e niente carcere

Il caso disconvolse la Gran Bretagna. Oggi, a distanza di 27 anni da quello che fu considerato un infanticidio, è arrivata la sentenza di condanna lieve nel Regno Unito per Joanne Sharkey. La donna, originaria die accusata d’averil suo bambino, era stata individuata solo nel 2023. Nel corso del tempo è diventata protagonista di un caso giudiziario che ha suscitato grande attenzione e turbamento nell’opinione pubblica britannica.L’imputata ha ricevuto un verdetto di, e quindi non andrà in, a conclusione di un processo svoltosi dinanzi allaCrown Court: il giudice ha infatti accolto le perizie secondo cui il delitto fu commesso in stato di parziale infermità mentale a causa di una grave “depressione post parto” e ha rivendicato la necessità di un atteggiamento di “compassione” verso unadisperata.