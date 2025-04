Un percorso magico | Villa Bardini arriva la fioritura del glicine

glicine di Villa Bardini. Tra metà aprile e i primi di maggio, ecco che si ripete l’incanto della fioritura. Per dieci giorni, il pergolato lungo 70 metri e largo 4,5 regalerà un magico percorso dalle sfumature di lilla, viola e rosa, che si affaccia su una delle viste più belle sulla città di Firenze e sui suoi monumenti storici. Dato che per domenica e lunedì prossimi è previsto un ritorno del freddo, è probabile che la fioritura ritardi un po’. Ma non manca comunque molto. Ancora qualche giorno di pazienza e sarà possibile sbizzarrirsi con gli scatti più belli di Firenze. Glicini in fiore a Villa Bardini (precedenti fioriture) Le tre varietà La pergola del glicine di Villa Bardini possiede tre varietà di questa splendida pianta. Lanazione.it - Un percorso magico: Villa Bardini, arriva la fioritura del glicine Leggi su Lanazione.it Firenze, 4 aprile 2025 – Uno spettacolo meraviglioso che lascia senza fiato. Stiamo parlando della famosissima pergola deldi. Tra metà aprile e i primi di maggio, ecco che si ripete l’incanto della. Per dieci giorni, il pergolato lungo 70 metri e largo 4,5 regalerà undalle sfumature di lilla, viola e rosa, che si affaccia su una delle viste più belle sulla città di Firenze e sui suoi monumenti storici. Dato che per domenica e lunedì prossimi è previsto un ritorno del freddo, è probabile che laritardi un po’. Ma non manca comunque molto. Ancora qualche giorno di pazienza e sarà possibile sbizzarrirsi con gli scatti più belli di Firenze. Glicini in fiore a(precedenti fioriture) Le tre varietà La pergola deldipossiede tre varietà di questa splendida pianta.

Un percorso magico: Villa Bardini, arriva la fioritura del glicine.

