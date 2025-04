Probabili formazioni Parma Inter Inzaghi stravolge tutto! Calhanoglu provato in un nuovo ruolo così come Carlos Augusto E Lautaro…

Probabili formazioni Parma Inter, Inzaghi stravolge tutto! Calhanoglu provato in un nuovo ruolo, come Carlos Augusto. E Lautaro. Il puntoArrivano novità importantissime da Appiano Gentile relative alle Probabili formazioni per Parma Inter. Con un tour de force di partite in questo mese di aprile e con gli infortunati da gestire, Simone Inzaghi oggi ha fatto alcune prove inedite, cambiando di ruolo anche alcuni calciatori. Ad annunciarlo è Pasquale Guarro.Inter, l'emergenza e le partite ravvicinate costringono Inzaghi a lavorare anche un po' di fantasia. provato un controcampo con Calhanoglu mezzala di destra e Asllani centrale, con Mkhitaryan al suo solito posto. Sulla fascia destra provato anche Carlos Augusto insieme a.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 4, 2025 Probabili formazioni Parma Inter – «Inter, l'emergenza e le partite ravvicinate costringono Inzaghi a lavorare anche un po' di fantasia.

