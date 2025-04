Secondo gli studi nascono più figli da over 40 che da adolescenti

Secondo un nuovissimo rapporto del National Vital Statistics System del CDC le nascite tra le donne sui 40 anni sono più che triplicate dal 1990, mentre il tasso di natalità tra le adolescenti è crollato a un minimo storico.Nel 1990, le adolescenti rappresentavano un enorme 12,8% di tutte le nascite negli Stati Uniti, mentre nel 2023 solo il 4% delle gravidanze era rappresentato da quelle adolescenziali; si tratta di un calo del 73% nel numero di nascite da madri adolescenti. Infatti, il tasso di natalità tra le adolescenti di età compresa tra 15 e 19 anni è sceso del 78% nello stesso periodo, da 59,9 a solo 13,1 nascite ogni 1.000 femmine.A far scendere questi dati, sicuramente confortanti, sono, Secondo gli esperti, vari fattori, fra cui una migliore educazione sessuale, un accesso alla contraccezione più facile e un cambiamento generazionale verso il ritardo delle grandi tappe della vita .

Secondo gli studi nascono più figli da over 40 che da adolescenti - È, ovviamente, una buona notizia, ma anche l'occasione per riflettere sul perché l'età per concepire si stia spostando sempre più in avanti. (gravidanzaonline.it)