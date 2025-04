Sarah Scazzi oggi avrebbe compiuto 30 anni il ricordo del fratello | Per lei ci sarei sempre stato

avrebbe compiuto 30 anni Sarah Scazzi, uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010 e per il cui omicidio sono state condannate la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri. Il fratello della giovane, Claudio Scazzi, la ricorda a Fanpage.it: "Sarah è sempre presente nei miei pensieri, soprattutto oggi, che per lei sarebbe stato un giorno importante".

