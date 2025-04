Ue contro Musk pronta multa da 1mld € per violazione del Digital Services Act con contenuti illeciti e disinformazione

pronta a colpire il colosso X di Elon Musk con una multa che si aggira intorno a 1 miliardo di euro per aver infranto il Digital Service Ilgiornaleditalia.it - Ue contro Musk, pronta multa da 1mld € per violazione del Digital Services Act con "contenuti illeciti e disinformazione" Leggi su Ilgiornaleditalia.it La decisione non sembrerebbe essere un atto di ritorsione nei confronti dei dazi di Trump ma frutto di un'indagine partita nel 2023 L'Unione Europea sarebbea colpire il colosso X di Eloncon unache si aggira intorno a 1 miliardo di euro per aver infranto ilService

L'UE prepara una multa salatissima contro X di Elon Musk: una vendetta per i dazi di Trump - L'UE si appresta a infliggere una pesante multa a X di Elon Musk, in quello che sembra un atto di ritorsione per le politiche commerciali di Trump. (tech.everyeye.it)

Musk, l'Ue contro X: la Commissione prepara maxi multa da 1 miliardo contro la piattaforma - Il confronto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea non si ferma. Dopo i dazi annunciati da Donald Trump nella giornata di ieri, 3 aprile, adesso, secondo un'indiscrezione del New York ... (msn.com)

La Ue prepara una multa di un miliardo per X di Elon Musk. Risposta ai dazi? - Un articolo del New York Times parla di una sanzione per aver infranto la legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione nei confronti del social del multimiliardario stretto collaboratore del ... (msn.com)