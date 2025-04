Il Real Madrid è in crisi contro l’Arsenal può giocare un portiere di 19 anni | debutto per Gonzalez

Real Madrid non ha più portieri dopo gli infortuni di Courtois e Lunin: il diciannovenne Fran Gonzalez è l'unico a disposizione di Ancelotti e potrebbe giocare anche in Champions. Leggi su Fanpage.it Ilnon ha più portieri dopo gli infortuni di Courtois e Lunin: il diciannovenne Franè l'unico a disposizione di Ancelotti e potrebbeanche in Champions.

