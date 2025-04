L’Amore è…Cinzia Th Torrini e i protagonisti di Champagne al Charity event per la Lilt Napoli.

Leggi su Ildenaro.it

Grandi emozioni alla XIV edizione deè. ilprocon in pole position Cinzia Th, regista di, il biopic su Peppino di Capri, Francesco Del Gaudio, protagonista nel ruolo della “leggenda” Peppino e Gianluca di Gennaro nei panni dell’istrionico “Bebè”. Con loro, applauditissimi per la musica, gli Audio 2, celebre duo musicale che, in omaggio agli ospiti della serata, hanno magistralmente interpretato tre brani famosi del loro repertorio quali: “Specchi Riflessi”, “Acqua e Sale”, “Sono le venti” ed il cantautore Omy, giovane rivelazione di X Factor 2022, artista sensibile e delicato che ha cantato due suoi pezzi, “Immagine” e “Lividi”. Ospite, per il cinema sociale, il regista Fabio Massa, con la sua ultima opera audiovisiva “Global Harmony” reducecon successo da Los Angeles Italia 2025.