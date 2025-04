Dichiarato lo sciopero generale nella sanità | possibili disagi per l' 11 aprile

sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 11 aprile 2025 dal sindacato SI Cobas e indirizzato a tutti i dipendenti del settore sanitario e della dirigenza, compreso il primo turno montante/smontante per i turnisti. L'Azienda Usl Toscana nord ovest si scusa. Pisatoday.it - Dichiarato lo sciopero generale nella sanità: possibili disagi per l'11 aprile Leggi su Pisatoday.it E' stato proclamato unoper l'intera giornata di venerdì 112025 dal sindacato SI Cobas e indirizzato a tutti i dipendenti del settore sanitario e della dirigenza, compreso il primo turno montante/smontante per i turnisti. L'Azienda Usl Toscana nord ovest si scusa.

