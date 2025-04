Sorpreso a vendere hashish alla Rotonda | 26enne arrestato

alla Rotonda di San Nicola la Strada. A finire in manette un 26enne del Gambia Sorpreso dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta a cedere una stecca di hashish. I militari hanno monitorato lo scambio e visto il giovane africano. Casertanews.it - Sorpreso a vendere hashish alla Rotonda: 26enne arrestato Leggi su Casertanews.it Un altro arresto per spaccio di drogadi San Nicola la Strada. A finire in manette undel Gambiadai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta a cedere una stecca di. I militari hanno monitorato lo scambio e visto il giovane africano.

Sorpreso a vendere hashish alla Rotonda: 26enne arrestato. Verbania, sorpreso a vendere cocaina a un uomo ai domiciliari: 21enne arrestato per spaccio. Sorpreso a vendere droga a un minorenne, poi la scoperta di hashish e coca nella sua stanza. Si apparta per vendere hashish e cocaina: sorpreso dai carabinieri e arrestato. Lotta allo spaccio di droga in viale Trento, un uomo sorpreso a vendere hashish. Sorpreso a vendere la droga nascosta negli slip, spacciatore in manette. Ne parlano su altre fonti

Sorpreso a vendere droga a un minorenne, poi la scoperta di hashish e coca nella sua stanza - La prima, per la quale fu denunciato a piede libero, riguarda la cessione a un 17enne di 8 grammi di hashish in cambio di 50 euro; la seconda, per la quale scattò l’arresto in flagranza ... (lecceprima.it)

Acerra, sorpreso a vendere hashish: arrestato un 20enne - ACERRA - Arrestato 20enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti del Commissariato di Acerra Acerra, sorpreso a vendere hashish: un arresta ... (marigliano.net)

Rimini, sorpreso a spacciare hashish: 27enne arrestato - È stata arrestata lunedì pomeriggio una persona (classe ’98) sorpresa in flagranza di reato per una tentata vendita di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 100 grammi di hashish ... cui il 27enne ... (corriereromagna.it)