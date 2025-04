Lanazione.it - Controvento, riflessioni sulla pandemia nel libro di Carbini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 aprile 2025 -nelscritto da Francesco' (Aska), Il volume, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Regione, è un 'diario' di quel periodo che ha segnato un punto di svolta nella socialità, nell'economia, nel modo di considerare il concetto di salute e mettendo a nudo la nostra vulnerabilità. Ilraccoglie dubbi e domande, si spiega, "troppo spesso cancellati da una narrazione a senso unico, indifferente alle conseguenze di quell'enorme privazione di libertà che le scelte per combattere la malattia hanno causato. L'importanza di non essere asserviti ad un racconto dominante senza essere i primi a metterlo in dubbio è il messaggio chetrasmette". Nello spazio e nel tempo della vita sospesa dallaesercita l'arte del pensiero laterale per riflettere sul dopo.