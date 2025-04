Non avevamo mai visto così da vicino l’antimateria | la foto record del Cern

Cern è riuscita a scattare la foto dell'antimateria più dettagliata di sempre, partendo dai sensori di cui sono dotate le fotocamere degli smartphone. Per gli autori dell'esperimento si tratta di "una pietra miliare per la fisica delle particelle". Leggi su Fanpage.it Un team di ricercatori guidati dalè riuscita a scattare ladell'antimateria più dettagliata di sempre, partendo dai sensori di cui sono dotate lecamere degli smartphone. Per gli autori dell'esperimento si tratta di "una pietra miliare per la fisica delle particelle".

