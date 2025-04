Unlimitednews.it - Aeroporto Palermo, Riggio “Mi dimetto da AD e Cda Gesap”

(ITALPRESS) – “Noi avevamo un ordine del giorno che prevede la modifica di alcuni profili professionali interni che da tempo aspettavano. Naturalmente io ho detto ai sindacati che si fanno solo quelli per i quali c’è un accertamento effettivo. Leggo che il Presidente Schifani considera che non c’è sufficiente o addirittura non c’è del tutto visione strategica da parte della governance della. Considero questo giudizio del tutto improprio, sbagliato e infondato, ma per quanto mi riguarda ovviamente io mi appresto a proporre le mie dimissioni, non più questa volta solo da amministratore delegato, ma anche da consigliere dell’amministrazione, ringraziando il Sindaco e il Presidente della Regione perché mi hanno consentito di fare qualcosa per una città difficile come”.