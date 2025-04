Lanotiziagiornale.it - Guerra dei dazi, il conto lo pagano i lavoratori

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ora che la “tempesta perfetta” deidi Trump si è abbattuta sull’Europa e sul mondo, e in attesa di una risposta – auspicabilmente tempestiva – da parte degli interessati, la domanda sorge spontanea: quali e quanti saranno i danni per l’Italia e, soprattutto, per il mercato del lavoro? Come ricorda il professor Tommaso Monacelli su “lavoce.info”, lo scorso anno le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono state pari a 73 miliardi di euro (9% del totale). Stando ai calcoli di Monacelli, la scure di “The Donald” rischia di provocare danni all’export italiano per 6 miliardi nel breve periodo e, addirittura, per 45 miliardi nel lungo periodo.“In alcuni settori la riduzione dell’export potrebbe essere molto significativa, e avere effetti rilevanti sull’occupazione domestica” segnala l’ordinario di Economia alla Bocconi, che cita ad esempio il comparto dei macchinari e dei veicoli.