Raid israeliani a Gaza In Libano ucciso comandante di Hamas

Raid israeliani su Gaza. A Sidone, in Libano, l’Idf ha confermato l’uccisione di un alto comandante di Hamas. Servizio di Maurizio Di Schino Raid israeliani a Gaza. In Libano ucciso comandante di Hamas TG2000. Tv2000.it - Raid israeliani a Gaza. In Libano ucciso comandante di Hamas Leggi su Tv2000.it In Medio Oriente non si fermano isu. A Sidone, in, l’Idf ha confermato l’uccisione di un altodi. Servizio di Maurizio Di Schino. IndiTG2000.

Gaza, raid israeliano su una scuola: almeno 29 morti tra i rifugiati. “Ci sarebbero 18 bambini”. Israele Medio Oriente, Hamas: raid Israele su profughi Gaza, almeno 29 morti. Gaza, proseguono i raid israeliani: 50 morti | Nella Striscia nuove proteste contro Hamas. Medioriente: 55 morti in raid israeliani su Gaza nella notte - LaPresse. Raid Israele, almeno 21 morti a Gaza. Le notizie di mercoledì 2 aprile sul conflitto in Medio Oriente. Ne parlano su altre fonti

Gaza, raid israeliano su una scuola: almeno 27 morti tra i rifugiati. “Ci sarebbero 14 bambini” - L’Idf ha dichiarato di aver colpito un "centro di comando e controllo di Hamas" nell'area di Gaza City e ha affermato di aver preso misure per ... (repubblica.it)

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie - Diretta live della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza, Houthi in Yemen, Hezbollah in Libano e Iran. Notizie 4 aprile 2025 ... (tpi.it)

Medio Oriente, Israele lancia nuova offensiva di terra a Gaza City. Media: «Almeno 112 palestinesi uccisi in 24 ore» - L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City per espandere la zona di sicurezza che ha stabilito all'interno ... (msn.com)