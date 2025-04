Ilnapolista.it - Se il Valencia resterà in Liga, il suo nuovo proprietario potrebbe concretamente essere Ronaldo

Leggi su Ilnapolista.it

Il Mundo Deportivo dedica un articolo alla clamorosa possibilità da parte di Cristianodi rilevare il club del. Negli ultimi tempi è tornata a circolare questa voce che, periodicamente, riemerge. Essa si basa sul rapporto tra il celebre calciatore portoghese e ildel club, Peter Lim, ma néné il suo staff hanno confermato o commentato ufficialmente queste indiscrezioni. D’altro canto, è stato lo stesso Peter Lim a prendere parola sull’argomento, smentendo tali voci e, in un’intervista ai media di Singapore, ha ribadito che il club non è in vendita. Lim ha inoltre annunciato di aver nominato suo figlio comepresidente della società.e il, quanto c’è di vero? L’analisi del Mundo DeportivoLa domanda sorge spontanea: Cristiano– sedicente miglior calciatore della storia – sarebbe veramente interessato a comprare il? Il quotidiano catalano continua spiegando come queste voci siano circolate prevalentemente su Twitter e TikTok.