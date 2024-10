Lago di Como, la riviera lecchese compatta alla fiera del turismo di Rimini (Di martedì 8 ottobre 2024) Con lo stand Lago di Como-Lake Como Experience, i Comuni della sponda orientale del Lago di Como rinnovano la loro collaborazione per partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, il più importante marketplace italiano del turismo, che si terrà dal 9 all'11 ottobre presso il quartiere fieristico Leccotoday.it - Lago di Como, la riviera lecchese compatta alla fiera del turismo di Rimini Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Con lo standdi-LakeExperience, i Comuni della sponda orientale deldirinnovano la loro collaborazione per partecipareTtg Travel Experience, il più importante marketplace italiano del, che si terrà dal 9 all'11 ottobre presso il quartiere fieristico

Il paese sul Lago di Como che quando piove si trasforma in un pauroso parco giochi acquatico - Moltrasio, 8 ottobre. Una nostra lettrice ci manda queste immagini che parlano da sole. Le strade iniziano a riempirsi d'acqua, Sul "belvedere" c'e una vera e propria piscina e sotto un torrente in piena! Per arrivarci (si veda il video) si passa dalla vecchia Regina che regala "adrenaliniche"... (Quicomo.it)

Natale sul lago di Como : la magica stagione di Villa d'Este - Villa d'Este, l'iconico hotel 5 stelle sul Lago di Como con oltre quattro secoli di storia alle spalle, ha vissuto innumerevoli stagioni custodendo tra le sue mura storie di eleganza, tradizione e meraviglia. Per il terzo anno consecutivo festeggerà il Natale rimanendo aperto e illuminando della. ... (Quicomo.it)

E se Bellagio - la perla del Lago di Como - preferisse la provincia di Lecco? - Se qualcuno a Colico vorrebbe passare alla provincia di Sondrio, in molti a Bellagio credono che Lecco, anche solo per questioni di vicinanza, sia la loro città di riferimento. Si apre così il dibattito e in molti concordano sul fatto che l'errore di base sia stato quello di spezzare il... (Quicomo.it)