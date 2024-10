Incidente sul lavoro a Chiari, colpito da un tubo in azienda: grave operaio di 33 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Chiari (Brescia), 8 ottobre 2024 – Ancora un Incidente sul lavoro nel Bresciano. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 14.30, un grave infortunio si è verificato a Chiari, all'interno dell'azienda Imbalcarta di via Pontoglio. Stando alle prime informazioni, un uomo di 33 anni sarebbe stato colpito da un tubo mentre lavorava. Sul luogo dell'Incidente sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, insieme ai soccorritori del Gruppo volontari ambulanza di Adro, in codice rosso, e i carabinieri della compagnia di Chiari. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, partito da Bergamo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta dell'ennesimo Incidente sul lavoro registrato in provincia di Brescia quest'anno. L'ultima vittima è stata Alessandro Cigolini, 47 anni, di Castel Mella, travolto da una ruspa a Castrezzato settimana scorsa. Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Chiari, colpito da un tubo in azienda: grave operaio di 33 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Brescia), 8 ottobre 2024 – Ancora unsulnel Bresciano. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 14.30, uninfortunio si è verificato a, all'interno dell'Imbalcarta di via Pontoglio. Stando alle prime informazioni, un uomo di 33sarebbe statoda unmentre lavorava. Sul luogo dell'sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di, insieme ai soccorritori del Gruppo volontari ambulanza di Adro, in codice rosso, e i carabinieri della compagnia di. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, partito da Bergamo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa GiovXXIII di Bergamo. Si tratta dell'ennesimosulregistrato in provincia di Brescia quest'anno. L'ultima vittima è stata Alessandro Cigolini, 47, di Castel Mella, travolto da una ruspa a Castrezzato settimana scorsa.

