Iodonna.it - Il regista, 82 anni, è in partenza per la Sicilia, andrà nella città del nonno, Francesco Scozzese. «È un viaggio sentimentale, ma mi piace pensare che da questa mia esperienza verranno fuori altri film»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alla soglia degli 82(li compirà il 17 novembre) Martin Scorsese non ha nessuna intenzione di andare in pensione. È stato lo stesso, considerato uno dei più importanti della storia del cinema, a confermarlo durante la cerimonia per la consegna del Premio Stella della Mole al Museo Nazionale del Cinema a Torino. Scorsese, che ha la cittadinanza italiana, ha spiegato che «non intendo dire arrivederci al cinema. Devo ancora fare alcuni, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli fare».