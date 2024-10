Lanazione.it - Dal Ruanda a Siena per studiare Chimica. La storia di Cerestine

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Avete cambiato la mia vita, grazie", queste le parole con cui, studente proveniente dall’Uganda assegnatario di borsa ‘Unicore’ (University Corridors for Refugees), si è rivolto al rettore dell’Università diRoberto Di Pietra e ai delegati del programma che gli hanno permesso di essere qui. "Sono sicuro che il tempo che passerò qui sarà un’esperienza fantastica e non vedo l’ora di informare la mia famiglia delle novità. Ringraziato tutti quelli che mi hanno aiutato, lo apprezzo molto", le parole del giovene universitario.ha 28 anni, è nato in un campo profughi in Uganda da genitori ruandesi fuggiti nel corso del genocidio del 1994, e ha acquisito la cittadinanza ruandese e lo status di rifugiato.