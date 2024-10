Romadailynews.it - Cina: premier esorta rapida attuazione di politiche incrementali

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi hato a compiere sforzi per attuaremente leal fine di stabilizzare l’economia del Paese e a sforzarsi per raggiungere gli obiettivi annuali di sviluppo economico e sociale. Li, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni in occasione di un simposio con esperti e imprenditori per ascoltare i loro punti di vista sull’attuale situazione economica dellae sui prossimi passi da compiere nel lavoro economico. (Xin) Agenzia Xinhua