Calcio a 5, buona la prima per lo Sporting Arechi di Pellezzano: 4-3 in trasferta contro la Polisportiva Torelli dei Lombardi (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiInizia nel migliore dei modi l’avventura dello Sporting Arechi nella Serie C di Calcio a 5 femminile. La squadra di Pellezzano ha conquistato una vittoria storica al suo debutto, battendo 4-3 la Polisportiva Torelli dei Lombardi sul loro campo. Un successo che segna un traguardo fondamentale per il progetto sportivo nato nel cuore del Comune di Pellezzano e che, con entusiasmo, sta già facendo parlare di sé. Le marcature che hanno siglato questo esordio vincente portano i nomi di Barbara D’Ambrosio, Marianna De Angelis, Giulia Abate e Irma Contursi, che hanno permesso alla squadra di superare una sfida intensa, decisa solo negli ultimi minuti. Con questa vittoria, lo Sporting Arechi conferma subito la propria determinazione e lo spirito di squadra che l’ha accompagnata fino a questo importante traguardo. Anteprima24.it - Calcio a 5, buona la prima per lo Sporting Arechi di Pellezzano: 4-3 in trasferta contro la Polisportiva Torelli dei Lombardi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiInizia nel migliore dei modi l’avventura dellonella Serie C dia 5 femminile. La squadra diha conquistato una vittoria storica al suo debutto, battendo 4-3 ladeisul loro campo. Un successo che segna un traguardo fondamentale per il progetto sportivo nato nel cuore del Comune die che, con entusiasmo, sta già facendo parlare di sé. Le marcature che hanno siglato questo esordio vincente portano i nomi di Barbara D’Ambrosio, Marianna De Angelis, Giulia Abate e Irma Contursi, che hanno permesso alla squadra di superare una sfida intensa, decisa solo negli ultimi minuti. Con questa vittoria, loconferma subito la propria determinazione e lo spirito di squadra che l’ha accompagnata fino a questo importante traguardo.

