Biglietti gratis per entrare in Villa Reale, a teatro e per assistere alle partite del Monza (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Comune di Monza mette a disposizione Biglietti per l’ingresso alla Villa Reale e ai Musei Civici; al teatro Manzoni o al Binario 7; alle partite dell’AC Monza e del Vero Volley. Un dono riservato a chi sabato 12 ottobre visiterà tutti gli stand allestiti in occasione dell’evento “Lo sai cosa Monzatoday.it - Biglietti gratis per entrare in Villa Reale, a teatro e per assistere alle partite del Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Comune dimette a disposizioneper l’ingresso allae ai Musei Civici; alManzoni o al Binario 7;dell’ACe del Vero Volley. Un dono riservato a chi sabato 12 ottobre visiterà tutti gli standstiti in occasione dell’evento “Lo sai cosa

Monza-Roma | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti - “AC MONZA informa che dalle ore 10:00 di martedì 01/10/2024 saranno disponibili i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Monza - Roma, in programma domenica 06/10/2024 alle ore 18:00, al prezzo intero di € 40,00 (+ € 2,50 di commissioni di servizio applicate online; + € 3,40 nei punti... (Monzatoday.it)

Monza-Roma | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti - “AC MONZA informa che dalle ore 10:00 di martedì 01/10/2024 saranno disponibili i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Monza - Roma, in programma domenica 06/10/2024 alle ore 18:00, al prezzo intero di € 40,00 (+ € 2,50 di commissioni di servizio applicate online; + € 3,40 nei punti... (Today.it)

Biglietti Napoli-Monza - inizia oggi la vendita libera : prezzi e info - La SSC Napoli comunica che da oggi inizia la vendita libera dei biglietti per la sfida Napoli-Monza che si giocherà il 29 settembre L'articolo Biglietti Napoli-Monza, inizia oggi la vendita libera: prezzi e info proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)