Asllani, allarme infortunio per l'Inter? Notizie dal ritiro dell'Albania! (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Albania si allena per le gare di Nations League ma scatta un campanello d'allarme per Kristjan Asllani. Di seguito le ultime sulle condizioni del centrocampista dell'Inter. RISCHIO infortunio? – Come l'Italia di Luciano Spalletti, anche l'Albania di Sylvinho è impegnata in Nations League. Fra i calciatori chiamati in causa dal Commissario Tecnico dei rossoneri c'è anche l'Interista Kristjan Asllani, ormai praticamente un titolare fisso della sua Nazionale. Il centrocampista, vice di Hakan Calhanoglu nell'Inter di Simone Inzaghi, negli scorsi giorni si è unito al ritiro dell'Albania, dal quale però arrivano Notizie poco rassicuranti sulle sue condizioni.

