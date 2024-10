Ilnapolista.it - Wanda Nara: «Immagino che Mauro mi ami e sento che saremo sempre una famiglia, ma ora il mio posto è in Argentina»

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è stata ospite di Susana Gimenez, una delle conduttrici più note del Paese per un’intervista a cuore aperto parlando della sua malattia e della separazione daIcardi. La malattia diUn anno fa le era stata diagnosticata la leucemia: «Sto bene. La cura è con le pillole. Ci sono diverse pillole da prendere. A volte mi angoscia quando mia figlia Isabella arriva con il bicchiere d’acqua e le pillole. Le bambine hanno sentito questo e sanno che la pillola è importante»,ha confidato che è stato un periodo sicuramente brutto per i suoi figli che hanno scoperto tutto dai media: «È stato terribile per loro. Non pensavo quanto velocemente le informazioni sarebbero arrivate a loro e non potevo dire loro qualcosa che neanche io sapevo. È stato un momento terribile.