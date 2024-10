Tempo in peggioramento sulla Lombardia | in arrivo una nuova perturbazione atlantica

(Di lunedì 7 ottobre 2024)innostra regione per l’della parte più avanzata di una, che farà sentire maggiormente i suoi effetti nella giornata di domani. A seguire rimarranno condizioni divariabile per l’insistenza di umide correnti occidentali, in un contesto di temperature nella media del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 7 ottobre 2024Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque salvo residue schiarite sulle Alpi al mattino. In mattinata piogge isolate e di breve durata, dal pomeriggio più diffuse (alternate a qualche pausa asciutta).Temperature: Minime in aumento (10/13°C), massime in calo (13/16°C).Venti: In pianura venti di direzione variabile, in quota venti moderati da sud-ovest. Martedì 8 ottobre 2024Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque. (Bergamonews.it)