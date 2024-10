Send Help: per il ritorno di Sam Raimi all'horror in trattative Rachel McAdams (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo essere apparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia, Rachel McAdams tornerà a lavorare con Sam Raimi per un horror, intitolato Send Help. Cosa si sa del progetto. Comingsoon.it - Send Help: per il ritorno di Sam Raimi all'horror in trattative Rachel McAdams Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo essere apparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia,tornerà a lavorare con Samper un, intitolato. Cosa si sa del progetto.

